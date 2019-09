Tag der offenen Tür“ beim Löschzug Geldern : Hinter den Kulissen der Feuerwehr

Freuen sich gemeinsam mit ihren Kameraden von der Löscheinheit Geldern auf viele Gäste am 8. September beim „Tag der offenen Tür“: Brandoberinspektor und Löscheinheitsleiter Andrè Bardoun (links) und sein Stellvertreter Brandmeister Matthias Schoofs. Foto: hvs

Zum Jubiläum gibt es am Sonntag, 8. September, einen „Tag der offenen Tür“ beim Löschzug Geldern. Neue Fahrzeuge werden feierlich eingesegnet. Rund 120 Einsätze pro Jahr.

Mit einem „Tag der offenen Tür“ am Gelderner Feuerwehrgerätehaus an der Königsberger Straße möchte die Löscheinheit Geldern am Sonntag, 8. September, ein großes Familienfest anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Wehr gemeinsam mit der Bevölkerung feiern.