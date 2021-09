Tage der offenen Klassentür in Geldern : Gelderner Grundschulen stellen sich vor

Die St.-Michael-Schule in Veert lädt gleich an zwei Tagen zu einer Info-Veranstaltung ein. Foto: Adrian Terhorst

Geldern Eltern, deren Kinder 2022 eingeschult werden, können die Schule bald näher kennenlernen. Den Anfang macht die Albert-Schweitzer-Schule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit „Tagen der offenen Klassentür“ und Infoabenden stellen sich die Gelderner Grundschulen den Kindern vor, die im Jahr 2022 eingeschult werden. Gemeinsam mit ihren Eltern sind die künftigen Erstklässler eingeladen, ihre Schule kennenzulernen.

Den Anfang macht die Albert-Schweitzer-Schule. Dort findet am Montag, 6. September, ab 20 Uhr ein Infoabend für Eltern statt. Am Freitag, 10. September, lädt die Schule an der Schlossstraße dann von 8 bis 10 Uhr zum „Tag der offenen Klassentür“ ein.

Am Dienstag, 7. September, bietet die St.-Luzia-Schule in Walbeck ab 20 Uhr einen Infoabend an, bei dem auch die „Offene Ganztagsklasse“ vorgestellt wird. Besichtigungen der Schule sind individuell nach Terminabsprache möglich.

Die St.-Antonius-Schule in Hartefeld bietet am Montag, 13. September, einen Infoabend an, der um 20 Uhr beginnt. Zum „Tag der offenen Klassentür“ sind Eltern und Kinder dann am Donnerstag, 16. September, in der Zeit von 8 bis 9.30 Uhr in der Schule an der Hartefelder Dorfstraße eingeladen.



Die Gelderner St.-Adelheid-Schule bietet am Dienstag, 14. September, ab 19.30 Uhr eine Führung durch die Schule und einen Infoabend an. Am Freitag, 17. September, findet im Schulgebäude an der Friedrich-Spee-Straße von 8 bis 10.30 Uhr ein „Tag der offenen Klassentür“ statt.

Die St.-Martini-Schule in Veert lädt die Eltern am Mittwoch, 15. September, ab 19.30 Uhr zu einem Besuch ein. Besichtigt werden kann die Schule an der Ecke Schul- und Brigittenstraße am Samstag, 18. September, von 10 bis 11.30 Uhr.

Die Gelderner St.-Michael-Schule lädt am Montag, 20. September, ab 20 Uhr zu einem Infoabend ein. Gleich an zwei Abenden, nämlich am Dienstag, 21. September, und am Mittwoch, 22. September, kann die Schule jeweils von 8 bis 9.30 Uhr in Augenschein genommen werden.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe lädt die Marienschule in Kapellen zu einer Infoveranstaltung ein. Hierzu steht die Schule an der Straße „Am Steeg“ am Samstag, 25. September, von 10 bis 12 Uhr Kindern und Eltern offen. ZU sehen ist auch eine Präsentation der Montessori- und Medienarbeit.

(RP)