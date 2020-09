Tag der offenen Kirchen : Mit dem Kreuz zu den Alltagsmenschen

Unter dem Motto „Christsein im Alltag“ besuchten die Gläubigen auch die Straelener Alltagsmenschen. Foto: Norbert Prümen

Straelen Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde der Tag der offenen Kirchen in Straelen eröffnet. Pastor Ludwig Verst und sein evangelischer Kollege, Pfarrer Christian Werner, stellten das Thema „Christsein im Alltag“ in den Mittelpunkt.

Von Yvonne Theunissen

Nur gut 100 Gläubige dürfen sich zurzeit in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul aufhalten. Beim ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung des ökumenischen Tags der offenen Kirchen in Straelen wurde diese Zahl am Freitag schnell erreicht. Pastor Ludwig Verst, der gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen, Pfarrer Christian Werner, den Gottesdienst leitete, begrüßte die Teilnehmer der Katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul und der Evangelischen Pfarrgemeinde Straelen: „Wir freuen uns, dass wir mal wieder ökumenisch unterwegs sind.“

Zum Thema „Christsein im Alltag“ regten verschiedene Texte, eine Meditation mit bemalten Steinen und die von Pfarrer Christian Werner an der Gitarre begleitete Lieder zum Nachdenken an. Auch in seiner Predigt thematisierte Werner den christlichen Alltag. Er berichtete davon, wie Jesus aus dem Fischer Petrus einen „Menschenfischer“ machte und welche Folgen das für die Kirche heute noch hat: „Welche Bewegung da ausgelöst wird, wenn die Macht Gottes im Alltag auf uns trifft.“ Gegen Ende gab er den Gläubigen beider Gemeinden mit auf den Weg: „Auch Du darfst fest daran glauben, dass auch Du Gott in Deinem Alltag triffst“. Und weiter: „Du musst nicht mutiger oder klüger sein. Am Ende zählt nur, ob Du echt gewesen bist, ein Alltagsmensch!“

Lieder zum Nachdenken in St. Peter und Paul: Pfarrer Christian Werner begleitete die Messe auf der Gitarre. Foto: Norbert Prümen

Info Kirchen wurden zu Orten der Begegnung Offene Türen Am Tag der offenen Kirchen werden Gotteshäuser zu Orten der Begegnung: mit Räumen, Kunstwerken, mit sich selbst und mit Gott. Auch im Kreis Kleve öffneten viele Kirchen wieder ihre Türen. Besucher konnten so die Atmosphäre dieser großartigen Räume voller Geschichte und Leben, voller Mystik und Originalität, voller Gottessuche und Antworten erleben.

Im Anschluss an den gemeinsamen Gottesdienst folgte die Gemeinde dem Kreuz zu den Alltagsmenschen. An jeder Station las ein Teilnehmer einen passenden Text über die Bedeutung Gottes und des Glaubens vor. So erklärte zum Beispiel die Figur des Bofrost-Mannes auf dem Markt: „Für manche Menschen scheint der soziale Kontakt genauso wichtig zu sein wie das Bringen der Ware. Ich hoffe, dass die Menschen durch meine Art, wie ich ihnen begegne, merken, dass ich Christ bin.“ Bisher unterrepräsentiert bei den Alltagsmenschen ist die Gruppe der Jugendlichen. Daher wartete im Garten des Just (Jugendzentrum Straelen) ein echter jugendlicher Alltagsmensch. Im Text wurde mit einigen Vorurteilen in Bezug auf Jugendliche aufgeräumt, zum Beispiel, dass diese sich nicht für ihre Umwelt interessieren würden.