„Tag der offenen Tür“ in der JVA Geldern Ein Tag hinter den Mauern

Wenn man von einem „Tag der offenen Tür“ in einer Justizvollzugsanstalt hört, mag das verwunderlich klingen. Nun fand aber genau so ein Tag in Geldern statt. Familie und Freunde von Mitarbeitenden hatten die Möglichkeit, die Anstalt zu besichtigen. Jedoch waren sie im Wissen, in einigen Stunden wieder rauszukommen – anders als im Normalfall.