„Tag der Berufe“ an der Gesamtschule Geldern 300 Schüler schnuppern in Ausbildungsberufe hinein

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr fand der „Tag der Berufe“ in dieser Woche zum zweiten Mal an der Gelderner Gesamtschule statt. Organisiert wurde die Veranstaltung, die sich wieder an die Schüler der achten bis zehnten Klassen der Gesamtschule richtete, von den Lehrern Markus Schulz, David Fabian und Laura Gries.