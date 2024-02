Führungen, Lesung und Ausstellungen Archive im Kreis Kleve zeigen ihre Schätze

Das Kreisarchiv Kleve in Geldern öffnet am Samstag, 2. März, sein Magazingebäude für drei Führungen. In dem modernen Zweckbau lagert das wertvolle Archivgut unter ganz besonderen Bedingungen, damit die einzigartigen Dokumente dauerhaft erhalten werden. Besucher haben im Rahmen von Führungen die Möglichkeit, das Gebäude und seine Besonderheiten kennenzulernen. Darüber hinaus werden Archivalien zum Motto „Essen und Trinken“ vorgestellt. Die kostenfreien Führungen finden jeweils um 10, 11 und 12 Uhr statt. Um Anmeldung wird bis Donnerstag, 29. Februar, gebeten: telefonisch unter 02821 85-814 oder per E-Mail an kreisarchiv@kreis-kleve.de.