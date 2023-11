Frohe Weihnachten für alle Tafel Geldern startet Weihnachtspäckchen-Aktion

Ein Sache gilt es beim Packen der Pakete zu beachten: „Für muslimische Tafel-Besucher sollte auf Produkte mit Zutaten vom Schwein verzichtet werden. Und natürlich gehören Alkohol und Tabak nicht in die Pakete“, sagt der Vorsitzende. Um die Päckchen zuordnen zu können – zum Beispiel einer alleinstehenden Person oder einer Familie mit mehreren Kindern – benötigt das Tafel-Team eine gut sichtbare Packliste, die dem Spenden-Paket mitgegeben wird. Die Annahme findet jeweils zwischen 14 und 18 Uhr in Straelen am Montag, 11. Dezember, evangelische Kirchengemeinde, Bahnstraße 23, in Nieukerk am Dienstag, 12. Dezember, evangelische Kirchengemeinde, Dennemarkstraße 7, und in Geldern am Mittwoch, 13. Dezember, Tafel-Laden, Jahnstraße 13, statt.