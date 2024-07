Tafel Geldern Neue Fahrzeuge helfen in der Not

Jeden Dienstag öffnet die Tafel ihre Türen in Geldern, Donnerstag beziehungsweise Freitag findet die mobile Ausgabe in den umliegenden Städten und Gemeinden statt. Die Bedürftigen müssen einen Nachweis über ihre Situation erbringen, um Zugang zu den Lebensmitteln zu erhalten. Die Verteilung erfolgt nach strengen Kriterien. Die neuen Fahrzeuge seien nicht nur ein logistisch notwendiger Schritt, sondern auch ein Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts in unserer Gemeinschaft.