Autofahrerin in Geldern wird verletzt : Unbekannte heben nachts Gullydeckel aus dem Boden

Vier solcher Gullydeckel hoben die Unbekannten in Geldern aus dem Boden (Symbolbild). Foto: Stephan Seeger

Geldern Eine Frau fuhr in Geldern mit ihrem Wagen über das Hindernis. Dabei platzte ein Reifen und der Airbag wurde ausgelöst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dass Unbekannte einen Gullydecke aus der Straße heben und mitten auf die Straße legen, ist gefährlich genug. In Geldern haben Täter sogar gleich vier solcher Deckel aus dem Boden gehoben. Mit fatalen Folgen: Eine Frau fuhr mit ihrem Wagen über einen Gullydeckel und wurde dabei leicht verletzt.

Wie Polizeisprecherin Christina Pitz berichtet, hatten die Unbekannten die quadratischen Kanalddeckel vom Fahrbahnrand herausgehoben und direkt daneben auf die Straße gelegt. Das muss am späten Freitagabend passiert sein. Ein Anwohner der Stauffenbergstraße hatte gesehen, dass schwere Metallteile auf der Fahrbahn lagen und die Polizei gegen 22.30 Uhr alarmiert.

Als die Streife auf dem Weg war, kam bereits eine Unfallmeldung rein. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Geldern war mit ihrem Peugeot auf der Stauffenbergstraße über einen Deckel gefahren, der in der Dunkelheit nicht zu sehen war. Dabei platzte ein Reifen des Wagens, außerdem löste der Airbag aus. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle und bemerkte, dass an weiteren Stellen Kanaldeckel auf der Straße lagen. Die Teile lagen vor den Hausnummern 29, 31 und 37 sowie im Einmündungsbereich der Köln-Mindener-Bahn, die auf die Stauffenbergstraße führt. Damit waren in unmittelbarer Nähe gleich vier größere Löcher in der Straße.

„Hier handelt es sich nicht mehr um einen Dumme-Jungen-Streich“, so die Polizeisprecherin. Die Tat sei ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Frau hätte sich noch viel schlimmer verletzten können. Der Schaden am Fahrzeug sei auch nicht unerheblich.