Spende der Stiftung Rückenwind Neue Tore und Elternbänke für den SV 19 Sevelen

Die Jugendlichen des Fußballvereins zeigten sich begeistert von den neuen Jugendtoren, an denen sie ihr Können unter Beweis stellen können. Der Spielmodus Funinio, der in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist, ermöglicht es den jungen Spielern, ihre Fähigkeiten in Kleinfeldspielen weiterzuentwickeln.