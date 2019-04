„Cacdoo Deli & Store“ : „Superstars“ der Ernährung im Kindergarten

GELDERN Die Lebenshilfe Kindertagesstätte Lummerland erwartet am kommenden Samstag Besuch vom Cacadoo. Damit ist in diesem Fall allerdings kein Federtier gemeint, sondern Liane Peters-May und Jannine Frank vom „Cacdoo Deli & Store“ am Gelderner Markt.

Im Gepäck haben die beiden Inhaberinnen jede Menge frische Zutaten, um gemeinsam mit den Kindern einen Smoothie-Workshop und eine Geschmackswerkstatt zu veranstalten. Die „Superstars“ der Ernährung reichen von frischem Obst und Gemüse hin zu Nüssen und Samen, die sich auf der Speisekarte des Cafés von Anfang an wiederfinden. Beim Workshop am Samstag sollen auch schon die Kleinsten spielerisch lernen, dass gesunde Ernährung Spaß machen und vor allem richtig bunt und lecker sein kann.