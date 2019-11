Neuer Standort im Gespräch : Sevelen braucht eine neue Turnhalle

Die alte Turnhalle am Burgweg in Sevelen soll durch eine neue ersetzt werden. Die Standortfrage ist noch offen. Foto: Mokwa. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen Die alte Sportstätte an der Schule ist in die Jahre gekommen. Für einen Neubau ist dort zu wenig Platz. Denkbar wäre ein Bau am Koetherdyck, damit würde das Gebiet zu einer Art „Sportzentrum“.

(bimo) Eine neue Turnhalle für Sevelen, das Projekt könnte bald Wirklichkeit werden. Die Issumer CDU-Fraktion hatte dazu einen Antrag gestellt, der im jüngsten Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss lebhaft diskutiert wurde. „Wir wollen den Breitensport weiter unterstützen. Er ist essentiell in den Ortschaften“, erklärte Peter Schwengler von der CDU

Essentiell sei auch die Standortsuche für eine neue Turnhalle in der Ortschaft Sevelen. „Die vorhandene Schulsporthalle der ehemaligen Käthe-Kollwitz-Hauptschule stammt aus dem Jahr 1966 und ist sowohl baulich als auch energetisch in die Jahre gekommen“, lautet die Begründung für einen Neubau. Jährlich würden bisher hohe Kosten für die bisherige Turnhalle fällig, sodass auch die Gemeindeprüfungsanstalt einen Rückbau empfohlen habe.

In Sevelen gibt es noch eine Turnhalle an der Feldstraße. Die werde tagsüber von der Gesamtschule Facettenreich genutzt, ortsansässige Sport- und Turnvereine nutzen die Halle ab dem späten Nachmittag. Bei einem Rückbau der „alten“ Turnhalle ohne Ersatzlösungen sei aber eine geregelte Hallennutzung vom Turn- und Tischtennisverein nicht möglich. Ein Neubau sei unverzichtbar.

Aus den Reihen von SPD und FDP kam die Anfrage nach einer Bedarfsanalyse, wer wie viele Stunden brauche. Bürgermeister Clemens Brüx sicherte zu, dass dies kein Problem sei. Michaela Dellen war für den Sportverein Sevelen in der Ausschusssitzung und machte deutlich, dass gerade im Winter, wenn es keine Ausweichmöglichkeiten gibt, manche Sportstunde nach draußen zu verlegen, die Halle immer belegt ist. Der Sportnachwuchs ist da, die Bambinis am Start. Thomas Roosen, Vorsitzender des TV Sevelen, mahnte, dass es fatal wäre, wenn die alte Sporthalle geschlossen würde, bevor es eine Neue gebe.