Aussendungsfeier im Xantener Dom „Mit dem Friedenslicht möchten wir die Hoffnung weitergeben“

Gerade in der heutigen Zeit wollen die Studierenden nicht nur an die Kriege erinnern, die in den Medien besonders präsent sind, sondern auch an viele ungenannte Krisenherde, wie Emma betont. „Das Friedenslicht soll alle Menschen erreichen, egal wo sie auf der Welt sind. Darauf möchten wir aufmerksam machen“, erklärt sie. Das gelte, ergänzt Sophia, auch für Menschen, die in der Gesellschaft benachteiligt sind, zum Beispiel durch eine Behinderung. „Als angehende Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger ist uns das ein besonderes Anliegen“, sagt die Studentin. „Mit dem Friedenslicht möchten wir die Hoffnung weitergeben und Zusammenhalt zeigen“, sagt Katharina. „Es ist ein Zeichen dafür, dass niemand vergessen wird, und es jemanden gibt, der an Benachteiligte und Menschen, die unter Krieg leiden, denkt.“