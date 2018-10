Krefeld : Studienluft schnuppern an der Hochschule Niederrhein

Ein Hörsaal in der Hochschule Niederrhein. Foto: Ivo Mayr

Krefeld (RP) Schüler können die zweite Herbstferienwoche nutzen, um einmal in ein Studium reinzuschnuppern. Wie fühlt es sich an, in einer Vorlesung oder in einem Seminar zu sitzen? Wie sind die Professoren so?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer das wissen möchte, kann zwischen dem 22. und 26. Oktober an die Hochschule Niederrhein zum Schnupperstudium kommen. Alle zehn Fachbereiche an den drei Standorten in Krefeld und Mönchengladbach machen mit. Das Programm spiegelt die Vielfalt der drittgrößten Hochschule für angewandte Wissenschaften in NRW wider.

Über 100 Veranstaltungen können besucht werden. Neben Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau oder Soziale Arbeit kann man auch in selteneren Studiengängen wie Medizinische Informatik Vorlesungen belegen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch die Bibliothek und die Mensa sind geöffnet – schließlich gehören sie zum echten Studentenleben dazu. Auch alle, die sich für einen Masterstudiengang interessieren, sind willkommen.