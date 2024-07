17. Internationales Euregio Rhein-Waal Musikfestival Studentenmusikfestival gastiert in Straelen

An dem Studentenmusikfestival nehmen in diesem Jahr insgesamt 33 begabte Pianisten und Pianistinnen aus 18 Ländern teil, die Hälfte ist zum wiederholten Male mit dabei. Einige Auftritte finden wieder in Straelen in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Bahnstraße 23, statt. Der Kulturring Straelen als örtlicher Veranstalter und der Verein „Klavierfestival NiederRheinLande –Pianofestival NederRijnLand“ als Festivalveranstalter freuen sich auf vier besondere Auftritte: Am Mittwoch, 24. Juli, spielt Jonas Stark aus Deutschland Werke von Schubert, Janáček und Szymanowski. Am Freitag, 26. Juli, tritt Edwin Szwaikowski aus Polen mit Werken von Mozart und Schumann auf. Weiter geht es am Mittwoch, 31. Juli, mit Hyelim Kim aus Südkorea. Sie spielt Werke von Schubert, Debussy und Scriabin. Den Abschluss bildet am Freitag, 2. August, Vincent Neeb aus Deutschland mit Werken von Chopin, Szymanowski und Scriabin.