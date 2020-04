Bilanz der Stadtwerke Geldern : Wie sich der Stromverbrauch in Corona-Zeiten entwickelt hat

Geldern Das Unternehmen „Fresh Energy“ hat bundesweit Energiedaten auf Echtzeitbasis ausgewertet. Auch die Stadtwerke Geldern haben für die Herzogstadt eine erste Bilanz gezogen. Mit interessantem Ergebnis.

Zu beobachten sei zudem, dass sich der Tagesablauf der Menschen in der Corona-Zeit verändert hat. Der Stromverbrauch hat sich seit den Ausgangsbeschränkungen verlagert – und zwar in die Mittagsstunden. „Wo in vielen Haushalten bisher eher abends gekocht wurde, so ist davon auszugehen, dass dies nun in der Regel mittags erfolgt“, heißt es von den Stadtwerken Geldern. Der Wasserverbrauch hingegen habe sich kaum verändert, obwohl das bei einem häufigeren und gründlichen Händewaschen zu erwarten gewesen wäre.

Das Thema Müll dürfte vor allem all diejenigen beschäftigen, die sich als Corona-Infizierte in häuslicher Quarantäne befinden. Für die hat das Bundesumweltministerium empfohlen, die Mülltrennung aufzuheben. Abfälle wie Rest-, Bio-,

Plastikmüll und Altpapier sollen in einem stabilen, reißfesten Sack gesammelt und sicher verschlossen in die Restmülltonne geworfen werden. Dass in Geldern der Müll nach Gewicht berechnet wird, soll für die Betroffenen nicht zum Nachteil werden. Wer betroffen ist, soll sich mit der Stadtverwaltung Geldern in Verbindung setzen, Telefon 02831 398200 oder per E-Mail an steuerabteilung@geldern.de. Wie die Firma Schönmackers mitteilt, habe es jedoch bisher keine signifikante Veränderung des Müllaufkommens in den Monaten Februar und März gegeben.