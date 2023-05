Deswegen funktionierten Issums Geldautomaten nicht Kein Geld wegen Stromausfall

Vor verschlossener Tür standen diejenigen, die am Samstag bei der Volksbank-Filiale in Issum Geld am Automaten holen wollten, Überweisungen tätigen oder ihren Kontostand ausdrucken lassen wollten. Die Türen gingen einfach nicht auf, einen Hinweis, warum das so war, gab es auch nicht.