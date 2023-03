Prozess um Angriff auf Sicherheitsdienst Streit in Asylheim endet mit Stichwunden

Um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Sicherheitsmitarbeitern und zwei Bewohnern der Asylunterkunft am Flughafen Weeze ging es am Montag vor dem Schwurgericht des Klever Landgerichtes: Am 28. September vorigen Jahres hatte einer der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zwei Stichverletzungen an Hand und Oberarm erlitten.