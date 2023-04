Auch Auswirkungen auf Abi in Geldern und Kevelaer Rhein Ruhr Bahn reagiert mit Bussen auf Bahnstreik

Betroffen sind auch die Schüler, die jetzt am Freitag die Klausuren nachholen müssen, die am Mittwoch wegen der technischen Panne ausfallen mussten. Die Abiturienten sollten Zugausfälle daher auf jeden Fall einkalkulieren, um rechtzeitig zu den Klausuren zu kommen. Auch in Kevelaer kommen viele Schüler mit dem Zug. An der Gesamtschule haben die Lehrer daher Kontakt mit den Abiturienten aufgenommen. „Wir haben ihnen gesagt, dass sie die Anfahrt möglichst selbst organisieren sollen“, erläutert Schulleiter Christoph Feldmann. Einige hätten auch schon einen Führerschein und könnten mit dem Auto kommen. „Wir haben allen gesagt, sie sollen eine Rückmeldung geben, falls sie Probleme haben, am Freitag zur Schule zu kommen“, sagt der Rektor. Die Klausuren beginnen um 9 Uhr.