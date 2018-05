Trödelmarkt, Straßenhändler, Streetfood : Straßenparty verzaubert Geldern mit Musik

Geldern Ein Festival mit Livebands mitten in der Stadt: Das ist das Geheimrezept der dreitägigen Großveranstaltung. Auch bei der 44. Auflage sind am Markt und am Schwarzbrenner herausragende Akteure zu erleben. Auftakt an der Hartstraße.

Drei Tage lang handgemachte Livemusik vom Feinsten, ein bunter Trödelmarkt, Straßenhändler, Streetfood und Imbisse sowie Karlas Cocktail Bodega - eigentlich klingt das Rezept für die Straßenparty ganz einfach. Und doch bleibt Gelderns Stadtfest in dieser Größe und mit diesem Musikangebot einzigartig am weiten Niederrhein - auch im Jahr der 44. Auflage. "Anfangs haben viele unsere Idee kopiert - doch als sie dann alles Eventagenturen überließen, war es schnell vorbei", weiß Gerd Lange, Geschäftsführer des Werberings Geldern. Und tatsächlich fehlt in der Aufzählung noch ein wichtiges Gewürz im Straßenpartyrezept: Ganz viel Ehrenamt mit Herzblut und Liebe zur Musik macht es erst möglich, die ganze Innenstadt in ein Festivalgelände zu verwandeln.

Nach der Kirmes ist vor der Straßenparty. Das Team des Werberings um Karla Leurs stellte jetzt das Programm für die nächste Runde von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, vor. Und obwohl es eine Bühne weniger gibt - die untere Issumer Straße ist in diesem Jahr nicht dabei - muss man sich keine Sorgen machen. Allein die Bühne auf dem Markt und am Schwarzbrenner präsentieren reihenweise spannende und hochklassige Bands, dazu kommen noch Hartstraße und Malo's Bistro in der Glockengasse.

Nur für einen kleinen Überblick ist Platz an dieser Stelle. Jamaika am Niederrhein: Mit "Marley's Ghost" holt Roger Bruns am Samstag "Europas beste Bob-Marley-Coverband" am Samstag nach Geldern. "Wir fangen diesmal schon um 19 Uhr an, weil wir mehr merken, dass die Leute immer früher unterwegs sind", so Bruns. Den Samstagabend schließt, wie könnte es anders sein, "T-Bone" mit Momo Massad. Auch am Markt zu erleben: "Sicks Pack" mit Coverrock und "Red Cups" mit den tollen Gitarristen Dennis Hormes und Markus Kempkens am Freitag, Barbara Greshake, eine aus Geldern stammende Singer-/Songwriterin aus Hamburg, und "Gentlemen on the Road" am Sonntag. "Gut 30 Stunden Musik gibt es allein am Markt", so Roger Bruns.

Nicht viel weniger ist es am "Schwarzbrenner" in der Glockengasse. Wirtin Gaby Engelke: "Rheinbergs vielköpfige Band ,Zauberlehrling' folgt am Freitag auf ,The Real Hot Chili Peppers'". Den Samstag eröffnet mit Kira Hummen eine Singer-/Songwriterin mit Wurzeln in Geldern, dann heizen "Lärmeffekt", "SamZen" und "Rocksofa" ein. Etwas ruhiger darf es beim Familienbiergarten am Sonntag mit "Red Minor", "Meine Zeit" und "Taketwo" sein.

Vor Malo's Bistro eröffnen am Freitag "Herzschlag", eine Partyband der Extraklasse, den Reigen. Samstag kommen DJ N-Sure and Friends mit einem Musik-Mix aus House und Pop, gepaart mit Livemusik. Den Sonntag gestalten die vielen Bands und Musiker der Musikschule "Plug and Play".

Romantisch wird es in der Hartstraße: "Lovestory" überschreibt Johannes Leurs das Motto. Dazu vertraute Klänge mit "Dolce Vita" am Freitag, "Al Gusto" am Samstag und am Sonntag neben "Sündenrock" auch die gerade nach Geldern umgezogenen Sängerinnen von "Barbershop Blend". Das Bodega-Team arbeitet auch schon an der richtigen Mischung für den Liebesgeschichten-Cocktail.

Zum Auftakt steht in diesem Jahr aber kühles Altbier aus Issum an der Hartstraße im Mittelpunkt. Am Freitag um 20 Uhr wird zur Eröffnung ein Fass Diebels angeschlagen.

Das komplette Programm der Straßenparty gibt es als Flyer oder unter www.werbering-geldern.de.

