Es gibt Förderung vom Land Anwohner müssen für Erneuerung Straße „Am Tapp“ nicht zahlen

Wer an der Straße wohnt, hat daran keinen Zweifel: sie ist sanierungsbedürftig. Hat es geregnet, sammelt sich das Wasser in großen Pfützen, das Straßenpflaster selber sieht zerfurcht aus. „Das ist keine endausgebaute Straße“, hieß es seitens des Ingenieurbüros Jansen aus Wachtendonk in der Issumer Bauausschusssitzung bezüglich der Straße „Am Tapp“.