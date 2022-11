50-Jähriger ist möglicherweise bewaffnet : Polizei fahndet mit Fotos nach Straftäter aus dem Kreis Kleve

Kreis Kleve Einem 50 Jahre alten Mann aus dem Kreis Kleve wird vorgeworfen, am Reformationstag in Vreden im Kreis Borken ein Auto geraubt zu haben. Weil er bewaffnet sein könnte, rät die Polizei möglichen Zeugen: „Sprechen Sie den Mann nicht an!“

Am Reformationstag, Montag, 31. Oktober, raubte ein zunächst Unbekannter in Vreden auf der Wüllener Straße einen Wagen. Dazu stieg er nach Angaben der zuständigen Polizei im Kreis Borken gegen 9.15 Uhr auf einem Parkplatz zunächst in das Auto eines Vredeners unaufgefordert ein. Er bat darum, zu einem Autohaus gefahren zu werden. Der Fahrer kam dem nach.