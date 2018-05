Straelen : Straelens Wallumbau liegt im Plan

Noch wird gepflastert. Ab Mitte Mai ist der östliche Abschnitt des Nordwalls wieder befahrbar. Foto: heinz Spütz

Straelen Der erste Abschnitt des Nordwalls ist fertig. Verwaltung räumt anfängliche Probleme ein. Neue Umleitungen ab Mitte Mai. Dann sind Innenstadt-Parkplätze auch wieder direkt erreichbar. Ende Juli ist der ganze Nordwall umgestaltet.

Breitere, barrierefreie Fußwege, mehr Sicherheit für Radfahrer und eine moderne Gestaltung: So sollen laut Stadt die vier Wälle um Straelens Stadtkern aussehen, wenn der Umbau in zwei Jahren komplett abgeschlossen ist. An skeptischen Stimmen fehlte es nicht. Sogar die Sinnhaftigkeit des ganzen Projekts wurde in Frage gestellt. "Die jetzige Verkehrsführung ist aus der Sicht der Straelener Freien Demokraten zwar nicht optimal, aber bereitet auch keine Kopfschmerzen", äußerte sich der parteilose Johannes Pieper als sachkundiger Bürger vor rund einem Jahr. Die Fahrbahndecken seien zwar in die Jahre gekommen und müssten saniert werden. Es gebe aber keine Unfallschwerpunkte, hin und wieder komme es zu Bagatellschäden, insbesondere dann, wenn die Radfahrer nicht die vorgeschriebene Fahrtrichtung einhalten.

Alles in allem aber seien die Millioneninvestitionen für den Umbau der Straelener Wälle "nicht zielführend". Auch prophezeite Pieper nach der Maßnahme das Gegenteil des Erstrebten: Der Verkehr werde eben nicht reibungslos fließen.

Info Millionenprojekt für eine schönere Innenstadt Abschnitte Nordwall (rund 465.000 Euro), Ostwall (rund 573.000 Euro), Südwall (rund 307.000 Euro), Westwall: (rund 405.000 Euro), Johann-Giesberts-Platz (rund 269.000 Euro) Förderung Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts werden die anfallenden Kosten, abzüglich der Anliegerbeiträge, zur Hälfte von Land und Bund bezuschusst. Für den Nordwall gibt es nach dieser Rechnung 186.500 Euro.

Probleme beim ersten Bauabschnitt auf dem Nordwall - zwischen Gelderner Tor und Professor-Borchers-Straße - räumte Thomas Linßen als städtischer Projektleiter von "Innenstadt Straelen 2022" gestern gegenüber unserer Redaktion ein.

"Anfänglich war die Beschilderung wegen der Erreichbarkeit der Innenstadt schwierig, was auch zu zahlreichen Reaktionen geführt hat", sagte er. Viele fuhren in gesperrte Anliegerstraße und sorgten für eine Belastung von Wohngebieten. Eine Initiative der Einzelhändler habe für eine zusätzliche Beschilderung gesorgt, was einige Reibungen abgestellt habe.

Kurz nach Karneval, wegen der laut Linßen verzögerten Bewilligung der Fördermittel später als geplant, startete der erste Umbauabschnitt auf dem Nordwall. Der ist jetzt laut Stadtverwaltung pünktlich fertig geworden. "Die Arbeiten sind einwandfrei vorangegangen", freut sich Linßen. "Es gab keine bösen Überraschungen - und somit liegen wir voll im Zeit- und Kostenplan."

Das bedeutet, dass ab Mitte Mai eine neue Umleitungsregelung in Kraft tritt. Der fertiggestellte östliche Abschnitt des Nordwalls ist dann wieder befahrbar, die Strecke zwischen Gelderner Tor und Marienstraße wird gesperrt. Die Parkplätze von Rossmann und Sparkasse sind dann von Ostwall und Gelderner Straße her über die Professor-Borchers-Straße erreichbar, Umleitungen sind ausgeschildert.

Wenn auch dieser Bauabschnitt planmäßig verläuft, werden die Arbeiten am Nordwall Ende Juli 2018 abgeschlossen sein. "Wir wissen, dass die Bauarbeiten allen Verkehrsteilnehmern, vor allem aber den Anwohnern, einiges abverlangen", so Linßen. "Daher bemühen wir uns nach Kräften, die Arbeiten pünktlich abzuschließen." So würden mit der einmaligen Baustelle mehrere Notwendigkeiten gleichzeitig erledigt, etwa eine Kanalsanierung, das Verlegen von Leerrohren für moderne Telekommunikation und die Erneuerung der Fahrbahndecke. Linßen: "Und am Ende können sich die Straelener Bürger und Besucher über eine modern gestaltete, fahrrad- und fußgängerfreundliche Innenstadt freuen."

Der Wallumbau ist Teil des Integrierten Handlungskonzeptes "Straelen 2022". Ziel ist eine Weiterentwicklung der Innenstadt zur Stärkung des Einzelhandels, Belebung der Straßen und Plätze und eine moderne, einladende Gestaltung.

Mit ihrer Umgestaltung erhalten die Wälle bis 2020 ein neues Gesicht als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Im Anschluss an den Nordwall werden, abhängig von der Bewilligung der Fördermittel, der Ostwall, der Südwall und der Westwall mit Johann-Giesberts-Platz erneuert.

Für Fragen zur Baustelle steht das Tiefbauamt der Stadt Straelen zur Verfügung unter Telefon 02834 702427. Fragen zum "Integrierten Handlungskonzept - Innenstadt Straelen 2022" beantwortet Projektleiter Thomas Linßen unter Telefon 02834 702414.

