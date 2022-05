Energiepolitik in Straelen : Straelens SPD will mehr Energie aus Photovoltaik

Straelens SPD will mehr Energie aus Photovoltaik

Energiepolitik in Straelen

Die SPD in Straelen setzt auf erneuerbare Energien wie Sonnenergie. Foto: dpa/Marijan Murat

Straelen Im nächsten Schritt soll der Fokus darauf gelegt werden, den selbst erzeugten Strom für die Wärmegewinnung zu verwenden, um sich von fossilen Brennstoffen zu lösen.

Die Straelener SPD sieht großen Handlungsbedarf und viele Optionen bei der Energiegewinnung und -nutzung. Das schließt sie aus den Antworten der Verwaltung auf ihre Anfrage „Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien in Straelen“, die in der jüngsten Ratssitzung behandelt wurden.

Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien bezeichnete Fraktionsvorsitzender Otto Weber als „größte Energiequelle“ die Einsparung von Energie durch bessere Gebäudedämmung, verändertes Mobilitätsverhalten und vieles mehr: „Die Antworten der Verwaltung zeigen, dass es um eine sehr breite Thematik geht, bei der Rat, Verwaltung und die Bürgerschaft eng zusammenarbeiten müssen. Sie zeigen aber auch, dass Straelen bisher schon eine vorzeigbare Bilanz vorweisen kann.“ Im Ergebnis werde in Straelen mittlerweile mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, als in Straelen Strom verbraucht wird. Bei einem weiteren Ausbau soll der Fokus jetzt darauf gelegt werden, den selbst erzeugten Strom für Wärmegewinnung verwenden zu können, um damit bisher mit fossilen Brennstoffen laufende Heizsysteme abzulösen.

Christa Richarz, sachkundige Bürgerin in der SPD-Fraktion und im Umweltausschuss, verweist auf einen weiteren Schwerpunkt im Bericht der Verwaltung. Wenn auch derzeit, insbesondere durch gesetzliche Restriktionen und durch berechtigte Ansprüche des Natur- und Artenschutzes, in Straelen keine weiteren Windvorrangflächen ausgewiesen werden können, bestehe doch ein großes Potenzial für weitere Stromerzeugung in der Photovoltaik.