Politik unterstützt Neuaufstellung : Straelens Rat sucht das Gespräch mit dem Kulturring

STRAELEN Die Stadtverwaltung wurde vom Rat beauftragt, Detailfragen rund um die geplante Neuaufstellung des Vereins zu klären.

„Die Verwaltung steht dem Antrag des Kulturrings grundsätzlich positiv gegenüber“, so Bürgermeister Linßen in der Ratssitzung. „Detailfragen müssen noch geklärt werden“, ergänzte er. Der Kulturring würde gerne bereits am 1. Januar 2020 mit der Neustrukturierung beginnen. Ein Antrag der Freien Wähler, das Anliegen des Kulturrings in einen Ausschuss zu vertragen, wurde im Rat mehrheitlich abgelehnt. Eine Mehrheit im Rat befürwortet hingegen die Fortführung der Gespräche zwischen Verwaltung und Kulturring. Es müsse ein konkreter Plan her, um die Folgen für den städtischen Haushalt abzusehen. „Der Kulturring hat für mich eine andere Dimension zum Ehrenamt. Er nimmt auch eine städtische Funktion wahr“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Annemarie Fleuth.