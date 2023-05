Angebot für die Straelener Bei den Bürgermeister-Radtouren geht es um den Sport in Straelen

Los geht es am Mittwoch, 21. Juni, um 14.30 Uhr am Straelener Rathaus, am Samstag, 8. Juli, um 13.30 Uhr am Marktplatz in Herongen und am Freitag, 18. August, um 13.30 Uhr am Rathaus in Straelen. Die Fahrten dauern jeweils fünf Stunden. Selbstverständlich ist auch eine Pause mit Zeit für Kaffee, Kuchen oder eine andere Erfrischung eingeplant. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl werden Interessierte gebeten, sich über das Ticket-Portal der Stadt unter https://s-access.eu/Straelen/RBM oder unter 02834 702216 unter Angabe des Namens und der Telefonnummer anzumelden.