Straelen: Straelens Blumenmädchen mit Blütengrüßen

Straelen Diana Maes wurde auf dem Frühlingsblumenmarkt in ihr Amt eingeführt. Bei strahlendem Sonnenschein viele Tipps für den Garten.

Während das "Frühlingserwachen" in Straelen am 18. März eisiges Winterwetter bot, wartete der Frühlingsblumenmarkt am Samstag mit fast sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein auf.

Gut 50 Stände verwandelten den Marktplatz, die Kreuzrinne und die Gelderner Straße in ein wahres Paradies für Gartenliebhaber. Dabei konnten sich die Besucher aber, wie Linßen betonte, auch über neue Aussteller und Waren freuen. Neben Blumen und Pflanzen jeglicher Art konnten so ausgefallene Dekorationen, Selbstgenähtes, Betonkunst, Spargel, Schmuck, Tücher, kulinarische Genüsse und vieles mehr erworben werden: "Und die Qualität der angebotenen Blumen und Pflanzen spricht für sich." Am Pavillon des veranstaltenden Verkehrsvereins bot auch Peter Tiede-Arlt, Versuchsleiter Zierpflanzen im Versuchszentrum Gartenbau Straelen, als Blumendoktor seine Fachkenntnisse an: "Ich beantworte Fragen rund um den Pflanzenschutz, den Standort, Düngung und alles, was die Leute sonst noch mitbringen."