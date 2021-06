Repräsentantin des Gartenbaus : Straelener Blumenmädchen beim Rosenfest in Arcen

Straelen/Arcen Lisa Stienen ist die Repräsentantin des Gartenbaus in der Blumen- und Gemüsestadt. Im Schlosspark Arcen überbrachte sie einen blumigen Gruß.

Passend zu den Rosen aus Straelen, die von den Züchtern Wans und Kretz gesponsert wurden, hatte sie natürlich auch Rosen als Geschenk dabei. Die niederländische Floristenmeisterin Lily Belen, die oft in der Blumenstadt ihre Kunst demonstriert, hatte die edlen Gewächse in einer Installation verarbeitet. Sie hatte sich mit dem berühmten Gemälde „Seerosen" des französischen Malers Claude Monet beschäftigt und die Straelener Rosen künstlerisch in Szene gesetzt. Das Ergebnis wurde vielfach bestaunt und eignete sich hervorragend als Fotomotiv. So posierte Lisa Stienen mit französischen Edelleuten vor den Seerosen mit dem Schloss als passende Kulisse im Hintergrund.