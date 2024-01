Internationaler Wettbewerb Aufgetaucht

Straelen · Als beste Frau unter 7702 Teilnehmern startete Lea Fricke aus Straelen beim Finale der Dive Trophy in Ägypten. Die zehn besten Taucher traten in Europas größtem Wettbewerb gegeneinander an. Auf der Boot in Düsseldorf gibt es Eindrücke der Challenge zu sehen.

19.01.2024 , 16:00 Uhr

Lea Fricke aus Straelen war beim Finale der Dive Trophy in Ägypten mit am Start. Foto: Anja Fricke

Von Bianca Mokwa