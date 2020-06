Kommunalwahl in Straelen : Politikwechsel in Straelen ist das Wahlziel der Grünen

Politikwechsel in Straelen ist das Wahlziel der Grünen

Kommunalwahl in Straelen

Die Kandidaten von GO/Grüne freuen sich auf den Wahlsonntag am 13. September. Foto: GO/Grüne Straelen/Grüne

Das erfahrene Duo Hans-Hermann Terkatz und Stefan Kemmerling führt die Reserveliste zur Ratswahl an.

Die Wählervereinigung GO/Grüne freut sich auf die Kommunalwahl im September 2020. „Es ist höchste Zeit für einen Politikwechsel in Straelen“ so der Vorsitzende von GO/Grüne, Stefan Kemmerling. „Wir brauchen neue Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat für kluge und zukunftsweisende Entscheidungen in allen kommunalen Bereichen. Viel zu lange hat die CDU-Fraktion mit ihrer absoluten Mehrheit eine konstruktive und sachorientierte Ratspolitik blockiert.“