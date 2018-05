Straelen : Straelener Veen: Insekten finden in der "Spinne" ein Zuhause

Straelen Fast 80 Jahre lang sorgte die ehemalige Transformatorenstation "Zur Spinne" im Straelener Veen dafür, dass die umliegenden Höfe und Häuser mit "Haushaltstrom" versorgt wurden. Als sie überflüssig wurde und der Abriss bevorstand, übernahm auf Bitten des Nabu- Kreisverbandes Kleve die Stadt Straelen dieses kulturhistorisch interessante Bauwerk von den Stadtwerken Krefeld und ist nun Eigentümerin. Im Gegenzug verpflichtete sich der Nabu, den Trafoturm zu "beleben" und meinte das wörtlich. So bauten die Nabu-Aktiven einen Schleiereulenkasten im Obergeschoss des Turmes ein und hängten an den Außenwänden Vogel-Nistkästen auf, unter anderem für Meisen, Kleiber, Hausrotschwanz und Trauerschnäpper. An der Sonnenseite des Turms aber ist der größte Kasten für Insekten reserviert.

Bei der Fertigstellung dieser speziellen Nisthilfe engagierten sich Schüler des 10er-Technikkurses der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk. In mehreren Unterrichtsstunden bereiteten sie das "Nistmaterial" für Wildbienen- und Wespenarten vor. Dazu erhielten sie Material und fachlichen Rat vom Nabu. So wurden Eichenholzscheite seitlich angebohrt, damit sie nicht reißen.

Während die pummeligen "Gehörnten Mauerbienen" Bohrlochweiten von acht bis zehn Millimeter Durchmesser bevorzugen, können die nur zwei bis vier Millimeter großen Löcher später im Jahr zum Beispiel von Keulenwespen und ihrer Brut bezogen werden. Auch Schilfmatten wurden passend zugeschnitten und gebündelt. In diese Pflanzenstängel legen verschiedene Insektenarten ihre Eier. Die daraus schlüpfenden Larven und Puppen überwintern darin bis zum folgenden Frühjahr oder Sommer. Niststeine aus Ton und Lehmziegel ergänzen das Angebot an Nistmaterialien.



Einiges Geschick verlangte der Zusammenbau dieser Riesennisthilfe: Vor Ort fügten die Schüler Luca Hilscher und Tobias Brügger alle Materialien in den hoch hängenden Kasten ein und sicherten sie gegen Herausfallen. Dieser Beitrag zum Schutz von solitären Bienen und Wespen hat allen viel Spaß gemacht: Die Schüler haben einiges über die für die Bestäubung wichtigen Wildbienen gelernt.

Aber auch einzeln lebende Wespenarten erwiesen sich als spannend - denn als Fleischfresser machen sie sich durch das Eintragen von Blattläusen und kleinen Spinnen in die Niströhrchen nützlich. Da passt die Lage des Turms am Abzweig "Zur Spinne" doch bestens.

