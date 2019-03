Issumer Unternehmen: Die Tour zum Kilimandscharo

Straelen Ein Drittel der Belegschaft der Straelener Steuerberatungskanzlei Dr. Müller-Hufschmidt trainiert für den gemeinsamen Treck auf den höchsten Berg Afrikas. Vorher geht es auf die Zugspitze. Dabei geht es um mehr als „Teambuilding“.

Das Jackett wird gegen eine Hochgebirgsjacke getauscht, an die Füße kommen Bergsteigerstiefel. Das ist aber nicht die einzige Veränderung, die auf einige Mitarbeiter der Straelener Steuerberatungskanzlei Dr. Müller-Hufschmidt wartet. Die Luft wird um einiges dünner werden, es geht um massive Temperaturunterschiede, und am Ende werden sie auf dem Gipfel des Kilimandscharo, des höchsten Bergmassivs Afrikas, stehen.

Die Idee dazu hatte einer der Partner des Unternehmens, Nicolai Müller. „Es gibt den Abend davor“, sagt er augenzwinkernd. An dem hat er sich den Dokumentarfilm „Die stille Revolution“ angeschaut. Darin geht es um den Unternehmer Bodo Janssen und eine völlig neue Welt der Unternehmensführung, auf die er stößt. Bodo Janssen, „der war auch schon mit Hubert Schwarz auf dem Kili“, sagt der Straelener Müller. „Kili“, das Bergmassiv Kilimandscharo mit seinem höchsten Gipfel Uhuru Peak. Wer dort oben steht, befindet sich 5895 Meter über dem Meeresspiegel. Da soll es hingehen. Was es alles dazu braucht, um das Abenteuer zu erleben, erklärte Hubert Schwarz mit seiner Frau Renate der Straelener Belegschaft. Eines stellte Schwarz gleich mal klar: „Natürlich dürft ihr Du sagen. Am Berg gibt es kein Sie.“ Den Kilimandscharo hat er schon Dutzende Male erklommen, den 7000er Aconcagua in Südamerika auch schon drei Mal. Vorbereitung ist dabei alles. Deswegen geht es für die Straelener im Sommer zunächst auf die Zugspitze, Deutschlands höchsten Berg mit 2962 Metern. Im Januar, wenn die Trockenzeit ist, steht die Reise nach Afrika an und das Besteigen des „Kili“.