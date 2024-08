Auszeichnung für Literatur Straelener Übersetzerpreis geht an Eva Profousová

Der „Literaturpreis der Kunststiftung NRW – Straelener Übersetzerpreis“ geht in diesem Jahr an die Tschechisch-Übersetzerin Eva Profousová für ihre Übertragung von Jáchym Topols Roman „Ein empfindsamer Mensch“ (Suhrkamp, 2019). Der Hauptpreis wird unter besonderer Würdigung ihres übersetzerischen Gesamtwerks vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Damit gehört der Preis zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Übersetzung in Europa und wird jährlich in Kooperation mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen vergeben.