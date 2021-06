Unterstützung für Erziehungsstellen : Straelener Stiftung verschenkt Kreativ-Boxen

Straelen/Kreis Kleve „Du bist wertvoll“ unterstützt Kalkarer Verein Context, der Erziehungsstellen-Familien in ganz NRW betreut.

(him) In den nächsten Tagen dürfen sich viele Kinder über Geschenke freuen. Die Absender kommen aus Straelen. Denn die Stiftung „Du bist wertvoll“ hat in Zusammenarbeit mit ihrem Hauptsponsor Stabilo und dem örtlichen Unternehmen Wewo mehrere Kreativ-Boxen beschafft. Diese gehen jetzt an den Kalkarer Verein Context, der in seiner Funktion als anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe Erziehungsstellen-Familien in ganz Nordrhein-Westfalen betreut, unter anderen auch in Geldern, Kalkar und Kleve. Zum Hintergrund: Erziehungsstellen-Familien betreuen in Absprache mit den zuständigen Jugendämtern ein bis zwei Kinder oder Jugendliche, deren Betreuung und Versorgung in der eigenen Familie nicht gewährleistet ist. Bei den Kreativ-Boxen handelt es sich um Überraschungs-Pakete, die voller Ideen zur sinnvollen Freizeitgestaltung stecken.