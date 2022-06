Großveranstaltung : Straelener Stadtfest mit neuem Konzept

Von früheren Straelener Stadtfesten ist die Band „Decoy“ bekannt. Am Samstag, 2. Juli, ab 22 Uhr gehört ihr die Marktbühne. Foto: Venn, J. (jven)/Venn, Jürgen (jven)

Straelen Unter dem neuen Namen „Stroelse Sommer“ geht die Großveranstaltung vom 1. bis 3. Juli über die Bühne. Besucher von auswärts sind auch willkommen. Was in der Blumenstadt geboten wird. Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Nach vierjähriger Pause gibt es wieder ein Straelener Stadtfest . Unter dem Namen „Stroelse Sommer“ plant die Stadt Straelen ein familiäres und gemütliches Wochenende im Herzen der Blumenstadt. Simon Hoffmanns, seit März beim Stadtmarketing im Rathaus beschäftigt, und Christina Beckers sind federführend für diese Veranstaltung zuständig In diesem Jahr wird das Stadtfest organisatorisch und finanziell von der Stadt Straelen und vielen Straelener Unternehmen getragen, welche sich am diesjährigen „Stroelse Sommer“ mit beteiligen. Mit dabei sind außerdem viele Straelener Vereine, die das Stadtfest personell unterstützen.

Nach der langen Corona-Krise will man den familiären Charakter des Stadtfestes wieder stärker betonen. Das Festwochenende vom 1. bis 3. Juli soll in erster Linie von Straelenern für Straelener sein. Dabei wurden alle Altersgruppen berücksichtigt. Für die Kleinen gibt es Spiel und Spaß, für die Großen Musik und Party. Und natürlich, so betont Christina Beckers vom Stadtmarketing, seien Besucher von auswärts herzlich willkommen.