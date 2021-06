Startschuss in den Ferien : SPD Straelen fordert mehr Schwimmkurse

Startschuss in den Ferien

Straelen Die Straelener SPD sorgt sich um Schwimmfähigkeit der Kinder. Mit entsprechenden Kursen im Hallenbad soll möglichst schnell Abhilfe geschaffen werden.

Die SPD-Fraktion Straelen hat die bevorstehende Öffnung des Straelener Hallenbades zum Anlass für einen Antrag an den Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und den Bildungsausschuss genommen. „Wir wollen, dass geprüft wird, wie es um die Schwimmfähigkeit der Kinder bestellt ist und wie möglichst vielen Kindern ein Schwimmkurs ermöglicht wird. Am besten allen Kindern, die noch nicht schwimmen können“ sagt Oliver Deest, der als Sachkundiger Bürger die SPD in beiden Ausschüssen vertritt.