Kleines Schützenfest in Straelen : Christian Gey wird König der Straelener Schützen

Straelen Es war ein packendes Duell im Stadtpark: Erst mit dem 556. Schuss fiel die Entscheidung. Der neue König kommt aus der St.-Hubertus-Bruderschaft.

Das kleine Schützenfest war ein großer Erfolg. Hubert Laumann fasste am Montag bei den Aufräumarbeiten begeistert das Wochenende zusammen. Es war viel voller als erwartet, die Schützen standen geduldig Schlange für den Königsschuss. Auch der Regen konnte das Fest nicht verderben. Und nach der langen Corona-Zeit war der Durst offensichtlich groß: Am Samstagabend gingen tatsächlich die Biervorräte zu Ende. Es war zu spüren: „Straelen hat wieder richtig Lust aufs Schützenfest.“ Und was besonders freute: Am Abend fanden auch viele junge Leute den Weg in den Stadtpark, um mit den Schützen zu feiern.