Beirat der Wirtschaftsförderung Straelen : Einblicke bei minus 23 Grad – Politiker bei Bofrost zu Gast

Straelen Der Beirat der Wirtschaftsförderung informiert sich. Beim Besuch des Standorts in Straelen stand zunächst die Begehung der Tiefkühl-Lagerhäuser auf dem Programm.

„Erneut hat sich das Direktvertriebsmodell angesichts von Herausforderungen, wie der anhaltenden Coronapandemie oder der zunehmend angespannten Lage in der Warenversorgung, als leistungsfähig und verlässlich erwiesen. Wir konnten das Wirtschaftsjahr 2021 / 2022 mit einer positiven Bilanz abschließen“, so Dirk Zantow, Bofrost-Geschäftsführer Supply Chain Management, zur Begrüßung der Mitglieder des Beirates der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Eine wichtige Funktion dieses Beirates ist es, sich über die allgemeine Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Straelen zu informieren und den Austausch mit den ortsansässigen Unternehmen zu pflegen. „Angesichts der aktuellen Situation erwarten wir für das laufende Jahr Einschnitte im generellen Aufwärtstrend, da die Energie- und Lebenshaltungskosten steigen und dies Auswirkungen auf die Konsumfreude und -stärke vieler Menschen hat“, führt Zantow die Einschätzung mit Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr weiter aus.

Beim Besuch des Standorts in Straelen stand zunächst die Begehung der Tiefkühl-Lagerhäuser auf dem Programm. Auf einer Gesamtfläche von 16.000 Quadratmetern mit rund 20.000 Palettenstellplätzen zeigten sich die Gäste bei minus 23 Grad Celsius mit entsprechender Schutzkleidung ausgestattet, beeindruckt vom selbst entwickelten Lagenpalletierer, der Produkte für die Belieferung der 114 Niederlassungen in Deutschland palettenweise kommissioniert.

Neben Standortthemen, wie der Infrastruktur am Niederrhein, wurden beim Besuch des Beirates der Straelener Wirtschaftsförderung natürlich auch die Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft diskutiert.

Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen ist mit 251 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Mehr als 11.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind europaweit bei Bofrost beschäftigt. In der Unternehmenszentrale in Straelen sind es rund 630 Mitarbeiter