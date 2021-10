Karnevalisten in Straelen : „Narrenschiff“ hat einen neuen Kapitän

Straelen Hanjo Erkens wurde auf der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden gewählt. Am 13. November findet in der Bofrost-Halle das Karnevalserwachen statt.

Nach dem zufriedenstellenden Bericht des Fördervereins zeichnete der Vorstand verdiente Mitglieder mit den Vereinsorden in Gold für 50-jährige und in Bronze für 25-jährige Mitgliedschaft aus. Jubilarin Marga Meyers freute sich über „ihren“ goldenen Vereinsorden. Die bronzene Auszeichnung erhielten Heinz-Gerd Peters, Herman-Josef Raeth und Karl-Heinz Spitz.

Trotz der Corona-Pandemie beginnt das karnevalistische Leben in Straelen am 13. November. Ab 19.11 Uhr findet in der Bofrost-Halle das große „GKG-Karnervalserwachen“ statt. Ein buntes Programm wartet auf mehr als 1200 geimpfte oder genesene Besuchter. Karten sind unter www.ticket-straelen.de oder bei Textil Daamen, Venloer Straße in Straelen, erhältlich.