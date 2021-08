Firmenbesuch in Herongen : Grünen-Delegation bei Pottburri in Herongen

Bundestagskandidatin Friederike Janitza (2.v.l.) und Grüne aus Straelen informierten sich bei der Firma Pottburri. Foto: Grüne

Herongen Grüner Besuch in Straelen: Die Bundestagskandidatin für den Kreis Kleve, Friederike Janitza, sah sich das Unternehmen Pottburi in Herongen an.

Mitglieder des Ortsverbandes von B90/Die Grünen (Mona Prüfert-Rheindorf, Hans-Hermann Terkatz, Roland Peffer) aus Straelen haben gemeinsam mit der Bundestagskandidatin für den Kreis Kleve, Friederike Janitza, das Unternehmen Pottburi in Herongen besucht. Das junge Geschwisterpaar Toni und Alex aus der Cox-Familie will dem Plastikmüll im Blumengroßhandel den Kampf ansagen (die RP berichtete). In Zusammenarbeit mit Golden Compound wurde der biologisch abbaubare Pflanzentopf Pottburi entwickelt. Dieser besteht zu 30 Prozent aus Sonnenblumenschalen, außerdem aus Maisstärke und Steinpulver. Die Gartenbaubetriebe können Ihre Pflanzen direkt in den Töpfen produzieren. Die Töpfe können später direkt mit der Pflanze eingepflanzt werden und zersetzen sich innerhalb von zwölf Monaten komplett.

Auch hier lasse sich erkennen, dass sich in unserer Gesellschaft etwas tut und es ein gesteigertes Interesse daran gibt, nachhaltig zu agieren und unnötigen Plastikmüll zu vermeiden, so Janitza. In einem ausführlichen Gespräch berichteten Toni, Alex und Henk, wie die Idee entstanden ist, welche Hürden es gab und wie die Organisation des Unternehmens funktioniert.