Für das Nachhaltigkeitsprojekt „Green Monday“ Straelener Geigerin gewinnt „Opus Klassik“

Der „Opus Klassik“ wird seit 2018 verliehen. Eine unabhängige Jury wählt in verschiedenen Kategorien die Preisträgerinnen und Preisträger aus. Ausrichter ist der Verein zur Förderung der Klassischen Musik, in dem Label, Veranstalter, Verlage und Personen der Klassik-Welt vertreten sind. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören auch Sopranistin Anna Prohaska als „Sängerin des Jahres“, Starpianist Lang Lang als „Instrumentalist des Jahres“ und Cellistin Anastasia Kobekina als „Nachwuchskünstlerin des Jahres“. Die Preisverleihungen finden im Oktober im Rahmen des „Opus Klassik“-Konzerts am 12. Oktober und bei der Gala im Konzerthaus Berlin am 13. Oktober statt.