A40/B221 in Straelen-Herongen 60-Jähriger fährt von Autobahnabfahrt in Böschung – zwei Insassen schwer verletzt

Straelen-Herongen · Ein rätselhafter Unfall mit zwei Schwerverletzten hat sich an der Anschlussstelle der Autobahn 40 an die Bundesstraße 221 ereignet. Ein Mann war von der Abfahrt geradeaus quer über die Bundesstraße direkt in eine Böschung gefahren.

24.04.2024 , 12:12 Uhr

Die B221 war nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mehrere Stunden lang gesperrt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Dienstag ist es nach Angaben der Polizei gegen 14.40 Uhr an der Anschlussstelle der Bundesautobahn 40 in Herongen zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60 Jahre alter Mann aus Straelen wollte aus Fahrtrichtung Duisburg von der Autobahn auf die Bundesstraße 221 abfahren. Dabei überfuhr er aus bislang ungeklärter Ursache die B221. Der graue Opel Astra, in dem sich neben dem 60-jährigen Fahrer auch eine 50-jährige Beifahrerin befand, kam in der Böschung gegenüber der Autobahnabfahrt zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin aus Straelen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Angehörigen der beiden am Unfall beteiligten Personen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Kreispolizei Kleve sicherte die Spuren am Unfallort. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 221 mehrere Stunden lang bis in den frühen Abend hinein gesperrt.

(vdp)