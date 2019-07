Polizei sucht Zeugen : Männer töten Schaf auf Parkplatz in Straelen

Männer töten Schaf auf Parkplatz in Straelen

Straelen Unbekannte haben am frühen Montagmorgen ein Schaf von einer Weide gezerrt und es auf einem Parkplatz mit einem Messer getötet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montag gegen 4.30 Uhr haben zwei Männer ein Schaf von einer Weide an der Veilingstraße in Straelen-Herongen gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hantierte einer der Männer mit einem Messer. Ein Lastwagen-Fahrer beobachtete das vom Gelände eines angrenzenden Blumengroßhandels. Als die Männer bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie.