Neuer Standort gesucht Wo das neue Feuerwehrhaus in Straelen stehen soll

Das alte Feuerwehrgerätehaus in Straelen ist in die Jahre gekommen. 1961 wurde es gebaut, 1981 erweitert und zuletzt in den Jahren 2009 und 2010 renoviert. Und es erfüllt heute nicht mehr alle Vorgaben: Die Fahrzeughalle entspricht nicht mehr der Norm, die Sanitäranlagen haben keine Duschen, es gibt keine getrennten Umkleiden. Klar ist: Straelen braucht ein neues Feuerwehrgerätehaus. Das aktuelle liegt am Heistersweg gegenüber dem Schulzentrum. Ein Standort, der auch nicht mehr als ideal angesehen wird, unter anderem weil es zu wenig Parkplätze sowohl für die Feuerwehrleute als auch für die Einsatzfahrzeuge gibt. Es braucht also auch einen neuen Standort.