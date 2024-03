Unternehmensbesuch Straelener Wirtschaftsförderung zu Gast bei Bonduelle

Im Jahr 2001 sei die Entscheidung von Bonduelle für den Standort Straelen gefallen. In der Zwischenzeit sei in den Standort immer weiter investiert und die Produktionsabläufe modernisiert worden. Die Produktionsfläche des Werkes belaufe sich auf über 9000 Quadratmeter. An sieben Tagen pro Woche wird bei Bonduelle Straelen in zwei bis drei Schichten frischer Salat verarbeitet, der an den Handel, an Großküchen, Hotels und Restaurants geliefert wird. Bonduelle beschäftige in Straelen 130 festangestellte Mitarbeiter sowie eine Vielzahl von Saisonkräften, so Markus Kröcher.