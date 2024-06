Materiallager am Quellenweg Straelen wird noch sehr lange Bundeswehr-Standort bleiben

Für einem Bürgerdialog hat die Bundeswehr ihr Kasernentor geöffnet und Einsicht ermöglicht auf all das, was normalerweise hinter Nato-Draht und Wachposten gut verborgen ist: das große Materiallager in Straelen. Rund 60 Straelener waren der Einladung gefolgt und konnten einen Blick hinter die Kulissen des einzigen Standorts der Truppe im Südkreis werfen.