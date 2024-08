Am 9. und 10. August Das bietet das Straelener Weinfest

Straelen hat schon viele Veranstaltungen. Es gibt das Stadtfest, die Schäppchenmärkte, die Kirmes im September. Was bisher noch gefehlt hat, war: Ein Weinfest. Das ändert sich in diesem Jahr. Am 9. und 10. August, einem Freitag und einem Samstag, findet an der Paesmühe das Weinfest Straelen statt. Außerhalb vom Ortskern werden (Verkaufs)zelte aufgestellt, es gibt Weine aus der Region sowie aus bekannten Anbaugebieten.