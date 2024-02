Tiefengeothermie, Feuerwehr, Flüchtlinge Was in Straelen 2024 wichtig wird

Der Haushalt für 2024 ist in Straelen noch nicht verabschiedet. Die Parteien wünschten sich mehr Zeit für die Beratung. So wird Straelen voraussichtlich erst nach der Ratssitzung am 12. März über einen Haushalt für das Jahr 2024 verfügen. Aber die Stadt entwickelt sich natürlich trotzdem, es gibt Projekte, die in diesem Jahr weiter forciert werden. Ein Überblick darüber, was in Straelen 2024 wichtig wird.