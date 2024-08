Rathaus-Neubau in Straelen Kleiner Sieg für den Bürgermeister

Wer schon einmal im Straelener Rathaus war, der merkt es sofort: Hier weht noch der Wind der 60er-Jahre. Die Heizungsrohre sehen alt aus, im Winter bläst ein kalter Wind durch die Räume, im Sommer schwitzen die Beamten ihre Hemden durch. Das Rathaus ist energetisch nicht mehr tragbar – und es ist zu klein: Schon heute müssen Mitarbeiter der Verwaltung in Büros außerhalb des Verwaltungsgebäudes arbeiten, die Stadt zahlt die Miete mit Steuergeld. Und will deswegen ordentlich Geld für ein neues Rathaus in die Hand nehmen. 21,7 Millionen Euro sind sehr viel Geld. Auch wenn die Förderung vom NRW-Bauministerium in Höhe von acht Millionen Euro kommt.