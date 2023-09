Am 1. Oktober Das bietet der Herbstmarkt in Straelen

Um die Geschäfte für einen verkaufsoffenen Sonntag öffnen zu dürfen, bedarf es eines „besonderen Anlasses“. Den Herbstmarkt kombiniert die Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ deshalb mit einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet sind. Flankierend zum Herbstmarkt findet die Ausstellung „Handmade“ im großen Saal der Volksbank an der Niers auf der Kuhstraße statt. Hier ist der Name Programm, denn es ist alles selbstgemacht. Geöffnet ist sie am Samstag, 30. September und Sonntag, 01. Oktober jeweils von 11 bis 18 Uhr.